Jamie Lee Curtis a Sky Tg24, l'intervista al Leone d'oro alla carriera

Jamie Lee Curtis, 63 anni il prossimo novembre portati con la sua consueta eleganza e semplicità, confessa di essere sopresa dal Leone d’oro alla carriera. Ai microfoni di Sky Tg24 dichiara, senza troppi giri di parole, di “non essere più di tanto dentro il mondo dei festival, e di non essere mai stata a Venezia né come ospite, né come giurata, né come attrice di un film in gara. "Poter portare un film qui (Halloween Kills), e addirittura essere premiata, è l’ultima cosa che credevo accadesse eppure è successo” dice. Festival di Venezia 2021, seguilo con noi: ecco gli ospiti e i film di oggi. DIRETTA

Potere del cinema e capacità di una grande diva modesta e con i piedi per terra che per spiegare la sua filosofia di vita parte da una canzone o meglio da una frase scritta da Chrissie Hynde, cantante e leader del gruppo storico dei Pretenders: “Portate avanti la rivoluzione, voglio morire per qualcosa”. L'attrice, resa famosa dalla saga di "Halloween" (il primo film risale al 1978), la pensa allo stesso modo: “Io sono una persona che vuole morire per qualcosa, cioè voglio dire lo so che alla fine dobbiamo morire tutti e non puoi certo programmare come, ma se potessi programmarlo vorrei morire per qualcosa. Mi piacerebbe pensare che è quello il nostro fine ultimo, lottare per qualcosa. Non sono una combattente ma sto cercando di impegnarmi sempre di più per lottare a favore della verità, della giustizia e per la libertà del pensiero umano, cosa che è diventata sempre più importante per me andando avanti con l’età”.