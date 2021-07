Jamie Lee Curtis rivela: "Mia figlia è transgender"

I genitori accanto alla figlia nel processo di transizione



Una cosa che ogni figlio dovrebbe sempre avere assicurato è l'appoggio dei propri cari, madre e padre in primis.

La figlia di Jamie Lee Curtis ce l'ha avuto: in uno dei momenti più delicati, cruciali e importanti della sua vita, quello della transizione di genere, ha potuto contare sull'appoggio dei propri genitori.

L'attrice e il marito, infatti, hanno sostenuto e accompagnato con amore e orgoglio il viaggio compiuto dalla figlia Ruby, un viaggio di sola andata verso la cosa più bella che ci si possa augurare nella vita: sentirsi a proprio agio con se stessi.



Ruby non ha seguito le orme materne e paterne: non lavora nello spettacolo ma comunque non è andata troppo lontano, rimanendo nel settore dell'entertainment.

È infatti una editor di giochi per computer (mentre la sorella Annie lavora come istruttrice di danza, anche lei quindi nell'arte, nella cultura e nell'intrattenimento).



Jamie Lee Curtis, famosa per la saga di Halloween, per i film cult Una poltrona per due e Un pesce di nome Wanda e per la sua recente interpretazione in Knives Out, ha ammesso qualcosa di importantissimo: di aver ricevuto un enorme insegnamento dalla figlia.

Questa metamorfosi le ha fatto capire che il genere non è più qualcosa di fisso, di immutabile e condizionante, come lo percepivamo tempo fa.



Questo importante episodio della vita della figlia - e di conseguenza anche della sua - le ha permesso di capire l'importanza di accantonare le “vecchie idee”, sottolineando come tutto sia in fieri, in continua metamorfosi, un divenire costante e inarrestabile.