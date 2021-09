Festival di Venezia, è il giorno di Lovely Boy e The Last Duel. LIVE

Lovely Boy, la storia travagliata dell'astro nascente della trap music romana

Il film Sky original che verrà presentato oggi racconta la storia di fiction di un giovane romano cantante di trap, al secolo Nic ma da tutti conosciuto con il nome d'arte messo a titolo, Lovely Boy, (interpretato da un eccezionale Andrea Carpenzano). Purtroppo per lui il vertiginoso successo lo porterà a un'altrettanto vertiginosa caduta: l'artista precipiterà nella distruzione più totale, in un vortice di tossicodipendenza. Entrerà poi in una comunità di recupero in cui cercherà di trovare se stesso. Di seguito il video con il teaser del film "Lovely Boy"