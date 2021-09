È il giorno di "America Latina" dei fratelli Fabio e Damiamo D'Innocenzo. In concorso anche "Non lasciare tracce" del polacco Jan P. Matuszynski. Per la Settimana della critica, atteso “Freikoperkultur” di Alba Zari. Fuori concorso "Viaggio nel crepuscolo" di Augusto Contento e "Les choses Humaines" di Yvan Attal