Ad aprire le danze della 78ma Mostra del Cinema di Venezia, la première di Madres Paralelas di Almodovar, ma oltre ai film in gara, a catturare l'attenzione della stampa è stato il primo red carpet in cui le dive hanno sfoggiato le loro mise da sogno. Tra eleganza e glamour, le più ammirate finora quelle di Penelope Cruz by Chanel e Serena Rossi di Armani. La gallery (in aggiornamento)