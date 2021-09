Festival di Venezia, è il giorno di Dune e del film su Lady D. DIRETTA

Paolo Sorrentino: "Si passa attraverso i cavalloni della sofferenza ma poi si tocca terra"

L’intervista di Sky TG24 al regista, che alla mostra del Cinema è presenta in concorso con “È stata la mano di Dio”, e al suo giovane alter ego, il protagonista Filippo Scotti.

Una pellicola dichiaratamente personale, intima, autobiografica, che porta in scena tanta parte della sua vita in cui ha sofferto molto. Ma in cui ha anche tanto amato, come lui stesso ha dichiarato.

“Si passa attraverso i cavalloni della sofferenza ma alla fine, non alla fine della vita ma durante, si tocca terra”, afferma Sorrentino. La sua tragedia personale della morte dei genitori quando lui aveva solo 16 anni è alla base della pellicola in concorso a Venezia. Assieme a Maradona, colui che Paolo Sorrentino semi-divinizza (come lui stesso ha dichiarato ieri, durante la conferenza stampa).