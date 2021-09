Il film francese "L'Événement" di Audrey Diwan ha conquistato il Leone d’Oro, Leone d’Argento per "È stata la mano di Dio" di Paolo Sorrentino. Premio Speciale della Giuria a" Il Buco" diretto da Michelangelo Frammartino. Coppa Volpi per Penélope Cruz, protagonista di "Madres Paralelas", e John Arcilla interprete della pellicola filippina "On The Job: The Missing 8"