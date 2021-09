Festival di Venezia: oggi cerimonia di premiazione. LA DIRETTA

Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award assegnato ieri sera a Ridley Scott

Ieri sera è stato consegnato al regista Ridley Scott il prestigioso Premio Cartier Glory to the Filmmaker Award, nell'ambito della 78a mostra del cinema di Venezia. Lunghissimo applauso e standing ovation all'ingresso in sala del baronetto del cinema britannico. Il regista, dopo aver ringraziato la Biennale, Venezia e Cartier per il sostegno al cinema, ha parlato del suo ultimo lavoro, The Last Duel proiettato in anteprima dopo la consegna del premio - come di "un film molto sfidante che illumina un importate tema". "Penso sia uno dei miei film migliori", ha infine aggiunto.