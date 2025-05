Maria Grazia Chiuri lascia la direzione creativa di Dior

L'addio e la gratitudine sui social

Sorride, Maria Grazia Chiuri, nello scatto in bianco e nero che ha pubblicato sul suo profilo Instagram per il post nel quale annuncia la fine della sua avventura in casa Dior.

La designer è "felice di aver ricevuto questa straordinaria opportunità" da Monsieur Arnault, l'imprenditore francese imprenditore francese, fondatore, presidente e CEO di LVMH, il gruppo proprietario di Dior. Per lui, le prime parole di ringraziamento estese poi alle sarte e alle squadre di professionisti che hanno lavorato con lei gomito a gomito per nove anni negli Atelier.

Quella tra Dior e Maria Grazia Chiuri è stata una collaborazione lunga nove anni nei quali sono state numerosissime le sfilate indimenticabili.

La stilista ha portato l'iconico marchio in tutto il mondo, aggiungendovi una nota personale che è diventata la sua cifra stilistica, ultra riconoscibile.

Non solo abiti ma anche impegno e lotta delle donne in un mondo che oggi le vuole coraggiose e impegnate intellettualmente più che mai.

Ogni fashion show è stato frutto di una ricerca multidisciplinare nel capo dell'estetica, della filosofia e dell'arte a trecentosessanta gradi, con un punto di riferimento: il leggendario archivio del fondatore del marchio, Christian Dior.

Cosa ci sarà dopo per Chiuri? Per molti la designer potrebbe tornare in Italia, alla guida di una grande casa di moda. Nel suo passato ci sono Valentino e Fendi, rimasta orfana di Kim Jones lo scorso ottobre.