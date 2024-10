Moda, Kim Jones e Fendi si separano

Lo stilista britannico lascia il ruolo di direttore creativo delle collezioni donna della casa di moda romana per concentrarsi su Dior Homme, il progetto portato avanti in parallelo. LVMH lo ha ringraziato in un comunicato per il contributo offerto negli ultimi quattro anni

Jones lascia Fendi e resta da Dior Homme

Sono passati appena quattro anni da quando Kim Jones ha iniziato a firmare le creazioni femminili per Fendi, incarico nel quale è stato affiancato dalle esponenti della famiglia Fendi, Silvia Venturini Fendi, al comando della linea maschile e degli accessori, e Delfina Delettrez-Fendi, figlia di Venturini, responsabile della gioielleria, ma per lo stilista britannico è già giunta l'ora di dire addio all'Italia.

Jones ha fatto sapere che si concentrerà su Dior Homme nell'immediato futuro.

Al suo posto non si sa chi arriverà ma è probabile che non ci vorrà molto per sapere il nome del direttore creativo che prederà il suo posto.

In queste settimane caratterizzate da repentini cambi di scena, tra nomine e avvicendamenti – vedi Haider Hackerman da Tom Ford, la sostituzione di Grazioli con Caliri da Missoni, l'addio di Slimane da Celine – la separazione tra Kim Jones e Fendi era nell'aria.

Tra i possibili candidati, Pierpaolo Piccioli. Libero da quando non è più direttore creativo di Valentino, sarebbe molto quotato. Lo stilista romano ha iniziato la sua carriera da Fendi e, in ogni caso, la sua prossima destinazione è certamente una grande maison.