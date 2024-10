Moda, Filippo Grazioli lascia Missoni, torna Alberto Caliri

Caliri, braccio destro di Angela Missoni, tornerà a guidare le linee Uomo e Donna del brand di cui si era occupato fino all'arrivo di Grazioli, nel 2022. Il nuovo debutto di Caliri sarà la Pre-Fall 2025

Da quando è calato il sipario sul fashion month, non c'è giorno che inizi senza un annuncio che riguarda un cambio alla direzione creativa di un brand, l'addio o la nomina di uno stilista al posto di un altro.

Missoni, è l'ultimo brand in ordine di tempo a finire sotto i riflettori. La casa di moda italiana fondata negli anni Cinquanta da Ottavio Missoni e da sua moglie Rosita Jelmini cambia di nuovo direttore creativo a poco più di due anni dall'arrivo in azienda di Filippo Grazioli, la guida più recente delle linee Uomo e Donna.

Grazioli, che lascia l'incarico di comune accordo con l'azienda, verrà sostituito da Alberto Caliri, veterano di casa Missoni e direttore creativo fino al 2022.

Grazioli, un'avventura durata 2 anni

È durata circa due anni e mezzo l'avventura di Filippo Grazioli da Missoni. Lo stilista ha detto addio al marchio per cui ha lavorato nelle ultime stagioni sottolineando il momento con un messaggio affidato a Instagram, un post di ringraziamento per le persone che hanno collaborato con lui fino alla sfilata in calendario nella Milano Fashion Week di settembre.

Lo stilista, che aveva iniziato a firmare per Missoni con una pre-collezione a maggio del 2022, va via di comune accordo con l'azienda che ha già provveduto alla nomina del suo successore.

Al timone delle collezioni Uomo e Donna Ready-to-Wear torna Alberto Caliri, che aveva preso il posto di Angela Missoni, figlia dei fondatori del marchio, fino al 2022, ovvero all'arrivo di Grazioli. leggi anche Moda, Hedi Slimane lascia Celine, al suo posto Michael Rider

Il ritorno di Caliri, veterano dell'azienda Caliri, che in questi due anni si è occupato della linea Home di Missoni, è un veterano dell'azienda, avendo lavorato al fianco di Angela Missoni per quindici anni prima del passo indietro di lei a maggio del 2021 quando ha ceduto la direzione creativa del marchio per dedicarsi alla presidenza della società.

Il cambiamento in casa Missoni avviene, dunque, senza strappi e nel segno della continuità con le radici del marchio che Caliri ha dimostrato di conoscere bene onorandole al meglio.

Grazioli ha messo a punto per Missoni collezioni vivaci che hanno dimostrato la sua capacità di dare linfa a un marchio dall'identità precisa e ultra riconoscibile.

Nel post con cui chiude la sua esperienza di direttore creativo del brand ha ringraziato coloro che gli hanno permesso di esprimere la sua creatività supportando la sua visione.

Alberto Caliri, invece, è atteso per la Pre-Fall 2025.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FILIPPO GRAZIOLI (@filippograzioli)