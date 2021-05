La notizia uscita all'alba sul sito statunitense Business of Fashion e poi sul Corriere della Sera trova ora la conferma dell'azienda. La figlia della coppia che ha fondato il marchio nel 1953 lascia la direzione creativa, diventando presidente. Per la prima volta in 68 anni di storia del brand non sarà più un membro della famiglia a disegnare le creazioni di Missoni

Angela Missoni lascia la direzione creativa della Maison che porta il suo cognome, segnando una svolta epocale nella storia del brand italiano. Per la prima volta in 68 anni di storia di uno dei marchi più celebri del made in Italy, infatti, non sarà più un membro della famiglia Missoni a disegnare le collezioni prodotte dall'azienda.



La notizia della decisione di abbandonare la direzione creativa da parte della figlia dei fondatori è uscita poche ore fa, all'alba, sul sito statunitense Business of Fashion e poi in Italia sul Corriere della Sera. E adesso è giunta la conferma dell'azienda.



La figlia di Ottavio e Rosita, gli storici fondatori di Missoni che aprirono i battenti dell'azienda nel 1953, non sarà più il direttore creativo, compiendo così un passo indietro che è stato spiegato con una motivazione di riposizionamento della Maison sul mercato.



Il motivo di questa decisione sarebbe quello di rivolgersi anche a una clientela millennial, dando il via a un terzo capitolo del brand, già incominciato lo scorso maggio quando è arrivato il nuovo ad Livio Proli. A quest'ultimo si deve il piano 2021-2025 per il rilancio, condiviso dai soci all'unanimità.