In un momento di cambiamento epocale seguito dall’impossibilità di mettere in scena una sfilata, Missoni trova un nuovo modo di comunicare ed emozionare utilizzando il format digitale per raccontare il proprio mondo fatto di colore, eleganza rilassata, unicità, comfort e femminilità. Un mondo in cui i confini tra le stagioni si dileguano e la moda riflette lo stile di vita più autentico delle donne di oggi.