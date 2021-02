2/20

Caban corti in panno con interno in montone avvolgenti come i cappotti ampi in lana caratterizzata da un check maschile, lo stesso che forma l’abitino che si ferma a metà coscia con il colletto in cristalli come gli orli alle maniche corte

Milano Fashion Week, la collezione autunno inverno 2021-22 di Alberta Ferretti. FOTO