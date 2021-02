Fashion week, al via Milano Moda Donna

Al via Milano Moda Donna. Dal 23 febbraio al 1° marzo le collezioni autunno-inverno 2021/2022. In streaming sui siti istituzionali, sui canali social dei brand e sulla piattaforma di CNMI. E al termine della fashion week il presidente Capasa presenterà al governo il Recovery Fund della moda.

La moda chiama e i brand rispondono. A un anno esatto dall’inizio della pandemia i grandi nomi del made in Italy reagiscono investendo sul futuro. Dopo New York e Londra il testimone ora arriva a Milano con un calendario, che a differenza di quello delle sorelle straniere, è particolarmente ricco. Sfilate, presentazioni e fashion film prevalentemente in digitale in diretta streaming sulla piattaforma della Camera Nazionale della Moda per un totale di 124 appuntamenti.



In apertura un omaggio a Beppe Modenese, Presidente onorario di Camera Nazionale della Moda Italiana, scomparso il 21 novembre 2020. E poi al via gli show. Si comincia con Brunello Cucinelli - per la prima volta nel calendario sfilate. Grande attesa poi per la sfilata di Fendi con la prima collezione prêt-à-porter autunno-inverno disegnata dal nuovo direttore creativo Kim Jones. Armani presenterà invece la linea Emporio, Giorgio Armani collezione donna e Giorgio Armani collezione Uomo. Chiuderanno la settimana Dolce & Gabbana e Valentino, che anche questa volta ha scelto di sfilare all’interno della fashion week milanese a sostegno della moda italiana.

A fine fashion week CNMI presenterà al governo il Recovery Fund della moda

E proprio dell’esigenza di varare misure ad hoc per il settore moda in quanto industria strategia del nostro paese ha parlato il presidente di Camera Nazionale della Moda, nella conferenza stampa di preview della collezione Brunello Cucinelli. In diretta streaming dal borgo umbro di Solomeo, Capasa ha sottolineato l’importanza di supportare il settore del tessile-abbigliamento italiano al fine di traghettarlo verso una maggiore sostenibilità, digitalizzazione, formazione e internazionalizzazione. Sono questi i quattro punti del piano per la ripresa che Camera Nazionale della Moda intende presentare al governo la prossima settimana, una sorta di Recovery Fund della moda. Non si tratta infatti di un settore come gli altri, ha sottolineato Capasa. “Il governo precedente ha agito in emergenza. Le misure fatte in passato per le aziende sono state fatte genericamente e non sono adatte ne’ ai piccoli artigiani ne’ ai grandi brand. E’ necessario invece varare misure specifiche per l’industria della moda che è un’industria strategica del nostro paese.”

Ripartire dalla filiera, dna dell'Italia

“Essere a Solomeo per inaugurare questa nuova edizione di Milano Moda Donna ha anche un’importanza simbolica”, ha rimarcato Capasa, “perché con la moda raccontiamo la storia dell’Italia che è la storia dei distretti, della province, di quelle cose meravigliose che vanno in giro per tutto il mondo. La provincia è nel dna della nostra Italia.”

Brunello Cucinelli ha inoltre elogiato il neo Presidente del Consiglio. “Draghi ha fatto un discorso da grande statista. Abbiamo bisogno di recuperare la bella politica e di ripartire con coraggio. Siamo stati figli della saccenza e dell’arroganza, ora dobbiamo recuperare i valori di credibilità. Noi siamo un popolo speciale ma abbiamo bisogno di ripartire con umiltà, coraggio e creatività, insieme. Abbiamo bisogno di ritrovarci. La vita non può essere fatta di paura, ma di speranza.”

Il calendario

Mercoledì 24 febbraio

10 Tributo a Beppe Modenese

10:15 We are made in Italy (Black Lives Matter in Italian Fashion Collective)

11:00 Missoni

11:30 Simona Marziali

12:00 Calcaterra

12:30 Giuseppe Buccinnà

13:00 Alberta Ferretti

14:00 Fendi

15:00 N.21

15:30 Del Core (live)

16:00 Brunello Cucinelli

17:00 Fabio Quaranta

18:00 Human Poetics by Polimoda

Giovedì 25 febbraio

10:00 Max Mara

10:30 Genny

11:00 Blumarine

11:30 Vìen

12:00 Andrea Pompilio

13:00 Dima Leu

13:00 Anteprima

14:00 Prada

15:00 moschino

16:00 Emporio Armani

17:00 Luisa Beccaria

18:00 Daniela Gregis

20:00 GCDS

Venerdì 26 febbraio

10:00 Marco Rambaldi

10:30 Münn

11:00 Budapest Select

12:00 Antonio Marras

12:30 Act n.1

13:00 Vivetta

14:00 Etro

15:00 Tod’s

17:00 Francesca Liberatore

18:00 Alessandro Vigilante

Sabato 27 febbraio

10:00 Sportmax

10:30 Gabriele Colangelo

11:00 Onitsuka Tiger

11:30 Alessandro Dell’Acqua x Elena Mirò

12:00 Giorgio Armani

13:00 Ermanno Scervino

14:00 Salvatore Ferragamo

15:00 Philosophy di Lorenzo Serafini

16:00 Cividini

17:00 Annakiki

18:00 Laura Biagiotti

Domenica 28 febbraio

10:00 Shuting Qiu

10:30 MM6 Maison Margiela

11:00 Dsquared2

12:00 Drome

13:00 Fila

15:00 Emilio Pucci

16:30 Gilberto Calzorali

17:00 CHB

18:00 Elisabetta Franchi

Lunedì 1 marzo

10:00 Ports 1961

12:00 MSGM

14:00 Valentino

16:00 Dolce&Gabbana