GialappaShow, Carlo Amleto new entry nel cast

Il programma della Gialappa’s Band, condotto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e il Mago Forest, accoglie il debutto assoluto nel cast della new entry Carlo Amleto con delle performance musicali a sorpresa tutte da ridere. Lunedì 5 maggio alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW

Nuovo appuntamento con GialappaShow, il programma della Gialappa’s Band, condotto da Marco Santin, Giorgio Gherarducci e il Mago Forest, e prodotto da Banijay Italia. La quinta puntata dello show sarà in onda lunedì 5 maggio alle ore 21.30, in prima visione assoluta su TV8, anche in simulcast su Sky e in streaming su NOW.

Carlo Amleto, la new entry

Al debutto assoluto nel cast, la new entry Carlo Amleto, con delle performance musicali a sorpresa tutte da ridere. Nuova parodia per Max Giusti, che dopo aver interpretato Aurelio De Laurentiis, Alessandro Borghese e Antonino Cannavacciuolo, veste per la prima volta i panni di un inedito Renato Zero.