Cena di Natale, ospiti e cosa sapere sullo show

Va in onda in prima tv su Rai 1, martedì 23 dicembre, lo show che celebra la cucina e la tradizione italiana. Antonella Clerici, conduttrice e padrona di casa, sarà affiancata da decine di ospiti noti, dal mondo della cucina, del cinema e della tv

Cosa vedremo in Cena di Natale

Cena di Natale accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, tradizioni e convivialità, raccontando uno dei momenti più attesi dell’anno: la cena della Vigilia e il pranzo di Natale. Al centro del programma, il valore dello stare insieme, della condivisione e dei gesti semplici che rendono questa festa così speciale. Durante la puntata vedremo cucine che si accendono, tavole che prendono forma e famiglie che si ritrovano, ognuna con le sue tradizioni e i suoi riti. Dalle ricette tramandate di generazione in generazione ai piatti più creativi e contemporanei, Cena di Natale mostra come il cibo può diventare un linguaggio universale capace di unire storie, territori e affetti. Non mancheranno racconti personali, aneddoti legati all’infanzia e ricordi che profumano di casa, tra risate, attese e piccoli imprevisti tipici delle feste. La trasmissione darà inoltre spazio anche alle diverse tradizioni regionali italiane, mettendo in luce ingredienti, sapori e usanze che rendono il Natale unico da nord a sud. Accanto alla cucina, Cena di Natale celebra l’atmosfera: le luci, le decorazioni, la preparazione della tavola e quei dettagli che trasformano una semplice cena in un momento indimenticabile. È un racconto caldo e autentico, pensato per far sentire lo spettatore parte di una grande famiglia.