Cena di Natale, ospiti e cosa sapere sullo show

Va in onda in prima tv su Rai 1, martedì 23 dicembre, lo show che celebra la cucina e la tradizione italiana. Antonella Clerici, conduttrice e padrona di casa, sarà affiancata da decine di ospiti noti, dal mondo della cucina, del cinema e della tv
Martedì 23 dicembre, in prima tv su Rai 1, va in onda La cena di Natale. Al centro dello show, condotto da Antonella Clerici, ci sarà la cucina italiana. Che, da questo dicembre, è ufficialmente inserita tra i patrimoni culturali immateriali dell’umanità dell'UNESCO.
La cena di Natale, gli ospiti
Tantissimi saranno gli ospiti dello show La cena di Natale. Tra loro:
- Al Bano con il Piccolo Coro dell’Antoniano e il Piccolo Coro di Caivano
- Alfio Bottaro, volto di È sempre mezzogiorno
- Massimo Bottura, chef pluristellato e patron dell'Osteria Francescana
- Peppone Calabrese, conduttore di Linea Verde
- Lo chef Antonino Cannavacciuolo
- Clementino
- Carlo Conti
- Salvatore De Riso, celebre maestro pasticcere campano
- Maddalena Fossati, direttore della rivista La Cucina Italiana
- Mons. Mauro Gambetti
- il conduttore radiofonico Gianluca Gazzoli
- i comici Michela Giraud e Maurizio Lastrico
- Fulvio Marino, volto noto delle trasmissioni di Antonella Clerici
- il giornalista e conduttore tv Alberto Matano
- Enzo Miccio, il wedding planner più famoso d'Italia
- Gianni Morandi
- Nek
- Noemi
- lo chef Daniele Persegani
- Belen Rodriguez
Cosa vedremo in Cena di Natale
Cena di Natale accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni, tradizioni e convivialità, raccontando uno dei momenti più attesi dell’anno: la cena della Vigilia e il pranzo di Natale. Al centro del programma, il valore dello stare insieme, della condivisione e dei gesti semplici che rendono questa festa così speciale. Durante la puntata vedremo cucine che si accendono, tavole che prendono forma e famiglie che si ritrovano, ognuna con le sue tradizioni e i suoi riti. Dalle ricette tramandate di generazione in generazione ai piatti più creativi e contemporanei, Cena di Natale mostra come il cibo può diventare un linguaggio universale capace di unire storie, territori e affetti. Non mancheranno racconti personali, aneddoti legati all’infanzia e ricordi che profumano di casa, tra risate, attese e piccoli imprevisti tipici delle feste. La trasmissione darà inoltre spazio anche alle diverse tradizioni regionali italiane, mettendo in luce ingredienti, sapori e usanze che rendono il Natale unico da nord a sud. Accanto alla cucina, Cena di Natale celebra l’atmosfera: le luci, le decorazioni, la preparazione della tavola e quei dettagli che trasformano una semplice cena in un momento indimenticabile. È un racconto caldo e autentico, pensato per far sentire lo spettatore parte di una grande famiglia.