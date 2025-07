Clementino annuncia il nuovo album Grande Anima

E' già considerato un vero e proprio manifesto della storia di Clementino , un viaggio nell’essenza più profonda dell’artista, tra ricordi di famiglia, sogni realizzati con fatica e uno sguardo sempre orientato al futuro. L'album indaga le diverse sfumature dell’anima, intrecciando esperienze personali che spaziano dall’amore alla spiritualità. L’ispirazione nasce dai suoi viaggi nel mondo, dalla pratica della meditazione e dalla passione per la lettura: tutti elementi che contribuiscono a dare profondità e consapevolezza a un album che si preannuncia come il più cantautorale della sua carriera. In questo nuovo progetto c'è equilibrio profondo che chiude il cerchio tra le sue visioni da musicista e quella solitudine che da sempre lo accompagna.

Clementino è pronto a raccontare la sua storia come mai ha fatto prima. Dopo un percorso musicale che ha saputo unire energia e introspezione, annuncia il suo nuovo album Grande Anima (Epic Records Italy/Sony Music Italy) in uscita il 25 luglio.

ANNUNCIATI DUE CONCERTI IN INVERNO, A MILANO E NAPOLI

Anticipato dai singoli Sorridi e Vuoi Fumare, in cui Clementino racconta le sue fragilità, e Batte il Cuore, un canto di speranza e un invito a non arrendersi mai, Grande Anima mostra l’amore viscerale di Clementino per Napoli, come cornice viva di un racconto fatto di strade, volti e storie autentiche. Suoni internazionali, flow trascinante e testi capaci di arrivare dritti all’anima fanno di questo nuovo progetto una tappa fondamentale nel percorso di uno degli artisti più carismatici e versatili della scena. Clementino porterà il suo nuovo album dal vivo con due date, prodotte e organizzate da Promomusic Italia, che si preannunciano essere indimenticabili: il 20 novembre al Fabrique di Milano e il 28 dicembre al Palapartenope di Napoli. Sarà l’occasione per vivere a pieno tutta l’energia e lo stile che da sempre lo contraddistinguono (prevendite su www.ticketone.it/artist/clementino/) e nei punti vendita e di prevendita abituali. Sul palco con lui ci saranno i breaker Gino Rota e Salvatore Deflow e una band d’eccezione, composta da: Pj Gionson (consolle), Greg Rega (voci), Francesco Varchetta (batteria), Raffaele Salapete (chitarra), Silvestro Saccomanno (tastiere), Luigi “Calmo" Ferrara (basso).