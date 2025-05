Addio Francesca Benedetti, l'attrice aveva 89 anni

Nata a Urbino il 18 novembre del 1935, la signora del palcoscenico italiano, musa per tanti grandi da Testori a Ronconi, si è spenta oggi dopo una lunga malattia. Accanto a lei fino all'ultimo, la sorella Maria Teresa, 95 anni, critica e storica dell'arte. Il funerale si terrà martedì 6 maggio alle 11 nella chiesa di Santa Maria dei Miracoli in piazza del popolo

Signora del palcoscenico italiano, musa per tanti registi, artista eclettica, tra teatro, radio, cinema e televisione, ha lavorato con i più grandi nomi da Luca Ronconi a Giorgio Strehler, passando per Luigi Squarzina e Anton Giulio Majano, tra gli altri. Solo tre mesi fa, era salita sul palco teatrale a Roma per l'ultima volta nell'Erodiade di Giovanni Testori.

Con "Erodiade", l'addio alle scene di Francesca Benedetti

Di famiglia borghese e provinciale, Francesca Benedetti inizia la sua carriera dopo l'iscrizione a Medicina che frequenta solo per i primi tre anni. Scopre il teatro, si iscrive all'Accademia D'Arte Drammatica D'Amico ("provai gli esami e mi presero subito. Per compagno di corso ho avuto Gian Maria Volonté") e da neodiplomata prende parte a una rivista di Dapporto, 'Il diplomatico', ma anche con la regia di Orazio Costa alla tragedia 'Ifigenia in Tauride' con Alberto Lupo e Lilla Brignone.



Tra i suoi numerosi spettacoli, Il temporale di Strindberg nel 1980 diretta da Giorgio Strehler e l'avventura nuova delle Orestiadi allestite tra i ruderi della Gibellina terremotata per iniziativa del sindaco Ludovico Corrao nel siciliano poetico ideato da Emilio Isgrò per questa rivisitazione di Eschilo, che, col finale delle 'Eumenidi' porta un incisivo messaggio di rinascita culturale per tutti i popoli minacciati dai sismi della storia. II labirinto di Arrabal di Sandro Sequi, I Lunatici di M.Murray, La Finta Serva di Marivaux, Giorni Felici di Beckett per citarne solo alcuni. Il suo ultimo riconoscimento, il Premio Flaiano 2024 e al Festival di Borgio Verezzi a maggio era previsto per lei il Premio alla carriera.



Per il suo saluto alle scene, sceglie il Teatro Vascello di Roma con l'Erodiade di Giovanni Testori (1923-1993), autore cui è stata legatissima per anni e che in questo testo ribaltò la storia originale del Mito, con Erodiade stessa, e non più sua figlia Salomè, che su un trono rosso sangue ama e desidera la testa del Battista.