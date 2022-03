Missoni nomina Filippo Grazioli nuovo direttore creativo

Filippo Grazioli è il nuovo direttore creativo

Angela Missoni, figlia dei fondatori, lascia la direzione della Maison

Non sorprende il cambio ai vertici della direzione creativa in casa Missoni dove da qualche stagione è in corso una profonda rivoluzione destinata a cambiare per sempre il destino di un'azienda storica del Made in Italy che si è distinta per la conduzione familiare, soprattutto dal punto di vista stilistico.

La riorganizzazione interna, il cui passo più importante è senz'altro stato l'abbandono di Angela Missoni, figlia dei leggendari fondatori Ottavio e Rosita, del comparto stilistico dopo ventiquattro anni di successi, passa ora per il marchigiano Filippo Grazioli la cui esperienza in campo artistico è maturata negli atelier di Margiela, Hermès, Givenchy e Burberry. Allievo di Riccardo Tisci, tra i più acclamati designer contemporanei, ora alla guida di Burberry, Grazioli compirà gli anni per una curiosa coincidenza il prossimo 9 maggio, una data importante per la famiglia Missoni che in quel giorno nel 2013 annunciò la morte di Ottavio, scomparso a 92 anni.