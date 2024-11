X Factor, i video del quinto Live Show, da Mimì a Lorenzo a LOWRAH

I concorrenti hanno presentato i loro inediti e si è definito il panel dei semifinalisti. Ad aprire la serata, il medley di mega-hit della storia del pop con Paola Iezzi e la conduttrice di #XF2024 Giorgia. Ospiti all’X Factor Arena i Coma_Cose, eliminata LOWRAH al ballottaggio con i PUNKCAKE. Prosegue giovedì prossimo il viaggio per i concorrenti rimasti in gara. Nell'attesa, rivivi nei video i momenti clou della serata di ieri

Quella di ieri, per X Factor 2024, è stata probabilmente la puntata della svolta in cui si è definito il panel dei semifinalisti, e i concorrenti hanno presentato i loro inediti. Una vittoria, per tutti: i sette nuovi brani originali degli artisti di #XF2024 sono disponibili su tutte le piattaforme digitali da questa notte. Ad aprire la serata sono state Paola Iezzi e la conduttrice di #XF2024 Giorgia, con un medley di mega-hit della storia del pop di Madonna e Whitney Houston. Ospiti all'X Factor Arena i Coma_Cose. Il ballottaggio finale con LOWRAH e PUNKCAKE, ha visto uscire la prima, ultima concorrente di Paola Iezzi.

gli ascolti Il quinto appuntamento, ieri su Sky Uno/+1, ha ottenuto 705mila spettatori tv medi – un dato che è ancora in crescita del +6% rispetto a una settimana fa e del +2% rispetto alla scorsa stagione – con una share tv del 3,4% e 1.244.000 contatti tv unici, valore che è perfettamente in linea rispetto alla settimana scorsa; la permanenza, nella serata, è stata del 57%: un dato importante, in crescita di 3 punti percentuali rispetto alla puntata precedente. Nei sette giorni, nel complesso tra free e pay, il quarto appuntamento dei Live ha ottenuto 1.751.000 spettatori tv medi, +19% rispetto all’omologo della scorsa stagione. #XF2024 è stato nuovamente lo show più commentato della giornata di ieri Sempre pazzeschi i risultati social: con quasi 322mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear (+46% rispetto alla stessa serata della scorsa stagione e +24% rispetto a una settimana fa) e con oltre 348mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7 (rispettivamente +35% e +20%), #XF2024 è stato nuovamente lo show più commentato della giornata di ieri in rilevazione Linear nella Social TV Audience. Un dominio che si ritrova anche nei Trending Topic di X: le parole più utilizzate durante la serata di ieri sono state, oltre all’hashtag ufficiale #XF2024, anche i nomi dei 4 giudici, quelli di Giorgia, di tutti i concorrenti in gara e anche il titolo dell’inedito de I PATAGARRI, “Caravan” (fonti: Talkwalker, Trends24.in).

Ecco qui i testi e video degli inediti

Francamente - Fucina

Francamente, della squadra di Jake La Furia, ha presentato il suo inedito che racconta di come ci si possa legare a luoghi e paesaggi che inizialmente ci sono estranei. La curiosità di esplorare e il desiderio di incontrare chi amiamo diventano la chiave per superare le paure iniziali e aprirci a nuove esperienze. I PATAGARRI - Caravan

I Patagarri, della squadra di Achille Lauro, hanno presentato il loro inedito, il brano è un manifesto di libertà, un simbolo di una vita che rompe con gli schemi convenzionali: lavoro, casa, famiglia, mutuo. Con il loro stile inconfondibile e le sonorità che li contraddistinguono. Les Votives - Monsters

Les Votives, della squadra di Achille Lauro, hanno presentato il loro inedito dal titolo Monsters. La canzone racconta un confronto intenso tra due ragazzi, scaturito dalla consapevolezza del protagonista di aver trascurato l’altra persona. Con una ritmica incalzante e inarrestabile. Lorenzo Salvetti - Mille concerti

Lorenzino come lo ha chiamato ieri il suo giudice Achille Lauro, ha presentato la sua canzone d’amore che intreccia emozioni vissute in prima persona con un tocco di fantasia. Attraverso le sue note, ci condurrà in un viaggio fatto di passioni intense e momenti logoranti, raccontando una storia che vibra tra realtà e immaginazione. LOWRAH - Malasuerte

Lowrah, della squadra di Paola Iezzi, ha presentato il suo inedito dal titolo Malasuerte. Una canzone dai ritmi dal sapore spagnoleggiante, intrecciati con influenze reggaeton. Il brano dipinge un rapporto instabile e tossico tra due persone, ricco di contraddizioni e tensioni. Mimì - Dove si va

Mimì, della squadra di Manuel Agnelli, ha presentato Dove si va, scritto da Madame. Le parole del brano racchiudono il contrasto tra una libertà vibrante e una profondità drammatica. Mimì racconta di essersi spesso trovata in preda a confusione e rabbia verso se stessa, accusandosi di allontanare ogni ragazzo che avrebbe potuto renderla felice. PUNKCAKE - Gloom

I Punkcake, della squadra di Manuel Agnelli, hanno presentato il loro inedito dal titolo Gloom. Un brano nato di getto, in cui malinconia e aggressività si intrecciano, dando vita a un racconto intenso e carico di energia. L’opening super pop di Giorgia e Paola Iezzi La puntata di ieri di X Factor 2024 è partita con una grande sorpresa: sul palco la giudice Paola Iezzi, raggiunta pochi istanti dopo dalla conduttrice Giorgia. Hanno messo in scena un medley di mega-hit come Vogue e Music di Madonna e I Wanna Dance With Somebody di Whitney Houston: un vivacissimo ed energico viaggio nella storia del pop, un’esibizione incredibile che ha letteralmente travolto l’X Factor Arena.