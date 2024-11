Live di X Factor 2024, Caravan è l'inedito de I PATAGARRI

Nel quinto Live Show di X Factor (LA DIRETTA), I PATAGARRI si sono esibiti nell’inedito Caravan. Francesco Parazzoli (tromba e voce), Jacopo Protti (chitarra), Daniele Corradi (chitarra), Giovanni Monaco (clarinetto e sassofono) e Arturo Monaco (trombone e percussioni), hanno tra i 20 e i 31 anni, arrivano tutti da Milano e dintorni, e sono tutti studenti, tranne Giovanni che è insegnante. La band della squadra di Achille Lauro prende ispirazione dai suoni di New Orleans e da artisti italiani come Paolo Conte e internazionali come Django Reinhard e Ray Charles e trasforma grandi classici della musica italiana in un elettrico, “vorticoso e danzereccio” gipsy jazz. Nella gavetta fatta di esibizioni in strada e nei locali o, come avevano detto alle Audizioni, nei mercati di Milano, hanno conquistato le loro prime fan: le nonne. Nelle selezioni avevano sfoggiato versioni personalizzate di pezzi epocali del cantautorato italiano, come Via con me di Paolo Conte alle Audizioni, Il cielo in una stanza di Gino Paoli nei Bootcamp e l’inedito La banca in pieno centro agli Home Visit.