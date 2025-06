Portobello, le prime immagini della serie di Bellocchio su Tortora

Diffuse le prime immagini di Portobello, la serie diretta da Marco Bellocchio sul caso giudiziario di Enzo Tortora. Fabrizio Gifuni interpreta il conduttore. Uscita prevista nel 2026 sulla piattaforma HBO Max

Nel giorno della ricorrenza dell’arresto di Enzo Tortora, avvenuto il 17 giugno 1983, sono state diffuse le prime immagini ufficiali di Portobello, la nuova serie diretta da Marco Bellocchio e attesa per il 2026 su HBO Max. La produzione ricostruisce una delle vicende giudiziarie più note e discusse della storia italiana, mettendo in scena il momento in cui il noto conduttore televisivo, interpretato da Fabrizio Gifuni, compare in manette davanti a una caserma dei Carabinieri a Roma.

Il caso Tortora: una ferita ancora aperta Enzo Tortora fu arrestato il 17 giugno 1983 nell’ambito di un’operazione antimafia su larga scala, accusato di traffico di droga e appartenenza alla camorra. Le accuse si fondavano unicamente sulle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, tra cui Giovanni Pandico e Pasquale Barra, rivelatesi in seguito inattendibili. Nonostante l’assenza di riscontri oggettivi, nel 1985 il conduttore fu condannato in primo grado a dieci anni di reclusione. Tortora, nel frattempo eletto al Parlamento europeo, rinunciò all’immunità per affrontare il processo. Il 15 settembre 1986 fu assolto con formula piena in appello e la sentenza fu confermata dalla Cassazione nel 1987. La vicenda suscitò un vasto dibattito sull’uso improprio delle dichiarazioni dei pentiti e contribuì all’introduzione della legge sulla responsabilità civile dei magistrati. Tortora morì nel 1988, pochi mesi dopo la conclusione definitiva del processo. Approfondimento Portobello, Marco Bellocchio dirige la serie su Enzo Tortora