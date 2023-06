17/19 ©Ansa

Intanto, il 20 febbraio del 1987, Tortora era tornato con il suo "Portobello". Il suo discorso di apertura resta nella storia. “Dunque, dove eravamo rimasti? Potrei dire moltissime cose e ne dirò poche. Una me la consentirete: molta gente ha vissuto con me, ha sofferto con me questi terribili anni. Molta gente mi ha offerto quello che poteva, per esempio ha pregato per me, e io questo non lo dimenticherò mai”, aggiungendo poi: “Io sono qui, e lo so, anche per parlare per conto di quelli che parlare non possono, e sono molti, e sono troppi”