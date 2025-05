Le prime pagine dei quotidiani di oggi 8 maggio: la rassegna stampa

Aperture interamente dedicate alla prima giornata di conclave, con la fumata nera arrivata in ritardo sulle previsioni dopo oltre tre ore di riunione dei cardinali. Oggi altre quattro votazioni nella Sistina. L'abbraccio del decano Rea Paroli a Parolin: "Auguri doppi". In evidenza anche le parole della premier Giorgia Meloni al question time in Senato e i venti di guerra che soffiano tra India e Pakistan: appello del mondo alla de-escalation