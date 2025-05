Giovane ucciso a coltellate a Prato al culmine di una lite

L'omicidio è avvenuto poco prima delle 19 in via Corridoni. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione, la vittima è stata coinvolta in una lite al termine della quale è spuntato un coltello

Un giovane è stato accoltellato a morte nel tardo pomeriggio di oggi a Prato, al culmine di una lite avvenuta in strada. L'omicidio è avvenuto poco prima delle 19 in via Corridoni. Secondo una prima e ancora frammentaria ricostruzione, la vittima è stata coinvolta in una lite al termine della quale è spuntato un coltello. Il giovane è stato raggiunto da una o più coltellate ed è stato poco dopo soccorso da un'ambulanza del 118 che lo ha trasportato in ospedale, ma poco dopo è morto per le ferite riportate. Non sono ancora chiare le motivazioni che hanno scatenato la lite. Sul posto la polizia.