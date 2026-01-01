Modena, prete accoltellato: fermato un 29enne

Il sospettato è stato rintracciato nella notte della fine dell'anno e, nascosto in un muretto di un immobile disabitato, è stato trovato anche il coltello a serramanico usato per il tentato omicidio

È stato fermato un uomo di 29 anni, sospettato di aver accoltellato, il 30 dicembre a Modena, il sacerdote Rodrigo Grajales Gaviria. Grazie alle immagini delle videocamere di sorveglianza, i Carabinieri del nucleo investigativo di Modena sono riusciti a risalire all'identità dell'assalitore, un italiano da anni in cura presso un centro di salute mentale.

Le indagini

In un comunicato, il procuratore Luca Masini, ricostruisce le indagini, a partire dall'analisi delle immagini delle telecamere, da cui si è potuto accertare che l'aggressore aveva pedinato il sacerdote per 20 minuti, prima di accoltellarlo al collo e poi darsi velocemente alla fuga. Don Rodrigo, trasportato all'ospedal Baggiovara, è stato sottoposto a un intervento chirurgico che gli ha salvato la vita. Il sospettato è stato rintracciato nella notte della fine dell'anno e, nascosto in un muretto di un immobile disabitato, è stato trovato anche il coltello a serramanico usato per il tentato omicidio. Nello stesso luogo anche gli abiti e le scarpe indossati al momento del delitto.