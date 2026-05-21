Milano, auto pirata investe due sorelle sulle strisce: una è morta

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Milano, pirata della strada investe due sorelle sulle strisce: una è morta

Cronaca

Alla guida dell'auto un 39enne ubriaco che non si è fermato a prestare soccorso per poi costituirsi alla polizia locale. L'altra donna è stata ricoverata in gravi condizioni

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Un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce, la scorsa notte, in via Carnia, a Milano, uccidendone una. L'altra è grave. L'uomo, un 39enne, che era ubriaco e non si è fermato a prestare i soccorsi, si è costituito poco dopo agli agenti della Polizia locale. Dai primi test aveva quattro volte il tasso alcolico consentito.

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