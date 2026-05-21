Terremoto, scossa di magnitudo 4.4 a Campi Flegrei

Ha avuto come epicentro i Campi Flegrei e una magnitudo pari a 4.4, tra le più elevate da quando è riesploso il bradisismo in quell'area, la scossa di terremoto registrata in una vasta area del Napoletano e distintamente avvertita anche nel capoluogo campano alle 5.50 ascolta articolo

La terra ha tremato questa mattina vicino Napoli. Forte terremoto di magnitudo 4.4, alle ore 5.50, nell'area dei Campi Flegrei. Lo riporta l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Il sisma, con una profondità di 3 km, è stato avvertito in diversi quartieri del capoluogo campano, tra cui Posillipo, Vomero, Bagnoli, Fuorigrotta e Zona ospedaliera, e nei comuni più a ovest dell'area flegrea. Una scossa che per intensità e durata ha ricordato quella del 30 giugno di un anno fa, la più violenta degli ultimi 40 anni: allora la magnitudo registrata fu di 4.6, la più alta da quando il fenomeno del bradisismo è tornato a farsi sentire. Presi d'assalto i social: tante le testimonianze di chi è stato svegliato di soprassalto, tra lampadari che oscillavano e scricchiolii. In corso le verifiche, anche se al momento non si ha notizia di danni importanti. "Causa evento tellurico, la circolazione ferroviaria è temporaneamente interrotta sulle linee Cumana e Circumflegrea per effettuare le dovute verifiche statiche". Lo si legge sui profili social dell'Ente Autonomo Volturno, dopo la scossa di stamattina.

Protezione Civile: in corso verifiche danni Dalle ore 05.50 di stamane, come segnalato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è in corso uno sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, con l'evento maggiore registrato in mare di magnitudo 4.4. In seguito all'evento la Sala Situazione Italia del Dipartimento della Protezione Civile si è messa in contatto con le strutture locali del Servizio Nazionale della protezione civile. La scossa è stata avvertita dalla popolazione, sono in corso le verifiche sulle segnalazioni di eventuali danni. Approfondimento Terremoto in zona Campi Flegrei: avvertito a Napoli e Comuni vicini