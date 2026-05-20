Voleva colpire più persone possibile e al momento non ci sono elementi per ritenere che il suo gesto fosse dovuto ai disturbi psichici per i quali in passato era stato in cura. Ma non è possibile parlare di terrorismo, né di un qualcosa di premeditato. Lo si evince dall'ordinanza con cui la gip di Modena ha convalidato l'arresto di Salim El Koudri, il 31enne che sabato pomeriggio a Modena ha falciato i passanti guidando la sua Citroen C3, per poi tentare la fuga. Confermata anche la custodia cautelare in carcere, dati il pericolo di fuga e il rischio di reiterazione del reato. La giudice ha inoltre disposto che il 31enne venga sottoposto, da parte dell'amministrazione penitenziaria, "a un periodo di osservazione" per vigilare "sulle condizioni psichiche dell'indagato, con eventuale trasferimento presso Reparti specializzati", da individuarsi a cura della stessa struttura carceraria.

L’attacco, poi la fuga

Secondo quanto ricostruito fino ad ora, anche grazie alle immagini delle telecamere pubbliche e private della zona dell’attacco, El Koudri avrebbe tentato "una precipitosa e violenta fuga". Non riuscendo a riaccendere l'auto "è sceso dal veicolo, armato di coltello, e ha corso a piedi verso una via laterale nel tentativo di depistare i suoi inseguitori nei cui confronti peraltro non esitava ad usare l'arma", tanto che Luca Signorelli, uno dei primi passanti a tentare di bloccare il 31enne, è stato accoltellato due volte. Una fuga, scrive la giudice, "con l'evidente finalità di non essere identificato e di non rispondere delle azioni poste in essere". Se non opportunamente fermato, "si ritiene che si sarebbe dato facilmente alla fuga" magari all'estero. "Trattandosi di un soggetto che non ha in Italia un lavoro stabile, non ha una compagna e una famiglia propria ad eccezione dei genitori e della sorella, si può prevedere che lo stesso - se lasciato libero - possa lasciare il nostro Paese per fare rientro in Marocco, dove avrebbe una famiglia a fornirgli sostegno e riuscendo cosi a sottrarsi alle gravi conseguenze che derivano dall'azione delittuosa compiuta". Inoltre, "le specifiche modalità e circostanze del fatto, la gravità dello stesso e la personalità di El Koudri inducono a ritenere concretamente sussistente il pericolo che l'indagato possa commettere altri delitti della stessa specie”, si legge ancora nel provvedimento. Nel corso dell'udienza di convalida, El Koudri non ha risposto alle domande della gip sulla dinamica e sulle motivazioni di ciò che ha fatto sabato pomeriggio, ma ha accettato di fornire il codice di sblocco del suo smartphone.