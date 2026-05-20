Non ci sono feriti nel crollo parziale della Vela Rossa avvenuto la scorsa notte nel quartiere napoletano di Scampia. C'è stato un cedimento del vano ascensori nell'edificio che dallo scorso dicembre è in fase di abbattimento. I Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni preparatorie allo scavo e alla ricerca di eventuali persone sotto le macerie ascolta articolo

Crollo in un edificio a Scampia, nella periferia di Napoli. È accaduto intorno alle 23 di ieri sera. Appena appresa la notizia del crollo che ha interessato il vano ascensore all’interno dell’edificio della Vela rossa in Viale della Resistenza, in cui sono in corso lavori di demolizione, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha immediatamente riunito il Centro di Coordinamento soccorsi. Non ci sono feriti.

I detriti hanno causato l'allontanamento di alcune famiglie L'edificio dallo scorso dicembre è in fase di abbattimento e la scorsa notte, per cause in corso di accertamento, c'è stato il cedimento del vano ascensori. La caduta di detriti ha avuto però delle conseguenze: alcune famiglie residenti in un edificio attiguo sono state allontanate in via precauzionale. Trecento gli sfollati che potrebbero rientrare nelle loro case già nelle prossime ore. Le Forze di Polizia hanno cinturato la zona invasa dai detriti e sono state avviate le operazioni di evacuazione precauzionale di un palazzo di 6 piani in cui abitano 47 nuclei familiari.

Allestita area di accoglienza La Protezione civile regionale sta facendo pervenire il materiale per allestire una area di accoglienza temporanea delle famiglie, due torri faro e altri generi di prima necessità. E-Distribuzione sta facendo arrivare un gruppo elettrogeno per dare corrente elettrica a tutta la zona che ne è priva, poiché il crollo ha distrutto una cabina secondaria. Vigili del Fuoco hanno avviato le operazioni preparatorie allo scavo e alla ricerca di eventuali persone sotto le macerie con due squadre USAR, specializzate in tale attività.

La vela rossa era in fase di demolizione Delle sette Vele di Scampia - edifici realizzati tra gli anni '60 e gli anni '70 nel nuovo quartiere sorto nella periferia occidentale di Napoli - cinque sono state già state abbattute. La Rossa, quella interessata dal cedimento avvenuto la scorsa notte, era in fase di demolizione da alcuni mesi mentre sarà risparmiata dalla ruspe solo la Celeste, che in futuro ospiterà degli uffici pubblici. Proprio nella Vela Celeste nel mese di luglio di due anni fa ci fu il cedimento di un ballatoio. A causa di quel grave incidente persero la vita tre persone mentre altre 11 rimasero ferite. Approfondimento Napoli cambia il volto di Scampia: giù anche la Vela Rossa