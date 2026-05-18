Modena, avvocato di El Koudri: "Totale confusione mentale"

“Gli ho raccontato cosa è successo e lui non sa spiegare perché è uscito, come è uscito, perché ha preso quel coltello dalla cucina”, ha detto a Sky TG24 Fausto Giannelli, l’avvocato del 31 accusato di strage e lesioni aggravate. “Quando gli ho descritto i particolari è rimasto colpito dall'orrore di questa cosa, ma come se non l'avesse compiuta lui”, ha aggiunto il legale che ha chiesto una perizia psichiatrica per il suo assistito

Salim El Koudri “è apparso in una situazione di totale confusione mentale”. A dirlo a Sky TG24 è Fausto Giannelli, l’avvocato del 31enne accusato di strage e lesioni aggravate dopo aver investito sette persone con l'auto nel centro di Modena (GLI AGGIORNAMENTI). Il legale, che ha incontrato il suo assistito in carcere, ha riferito di aver dovuto spiegare a El Koudri quanto accaduto. “Sembra ricordare a pezzi, male, in una confusione generale. Gli ho raccontato la giornata di sabato e sembrava che lui la ascoltasse da un testimone. Perché lui non sa spiegare perché è uscito, come è uscito, perché ha preso quel coltello dalla cucina. Ricorda di averlo preso ma non sa il perché: parla non di un gesto voluto ma dice semplicemente di essere uscito perché si sentiva di morire, perché aveva capito che quel giorno lui sarebbe morto”.

Avvocato chiede perizia psichiatrica

Salim El Koudri al suo avvocato ha detto di essere “uscito di casa”, di aver “girato a lungo e poi a un certo momento ho guidato più forte che potevo”. Fausto Giannelli ha poi ribadito che il 31enne è accusato di strage e lesioni aggravate ed “è consapevole di questo, sa che si trova in carcere”. Il legale ha spiegato al suo cliente il reato molto grave che ha commesso: “Quando gli ho descritto i particolari è rimasto colpito dall'orrore di questa cosa, ma come se non l'avesse compiuta lui”. L'avvocato Fausto Giannelli ha chiesto che il 31enne venga visitato da un medico in ospedale per poi chiedere la perizia psichiatrica. L’avvocato ha infatti confermato i problemi di salute mentale di El Koudri che nel 2022 si era rivolto a un centro e aveva iniziato cure farmacologiche, poi abbandonate nel 2024.

“Non ricorda di aver mandato le email all’università”

In merito alle email inviate da Salim El Koudri all’università di Modena e Reggio Emilia con insulti e minacce verso i cristiani, il legale ha riferito che il 31enne “non ricorda minimamente questo episodio”. “Gliele ho raccontate e lette - ha spiegato l’avvocato - gli ho chiesto spiegazioni ma lui dice di non averle spedite”.