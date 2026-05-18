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Braccianti sfruttati, 12 misure cautelari

Cronaca

Maxi operazione dei Carabinieri tra Basilicata, Campania, Emilia-Romagna e Lombardia contro una presunta rete criminale accusata di sfruttare lavoratori agricoli stranieri attraverso il sistema dei “Decreti Flussi”. Su richiesta della Dda di Potenza sono state eseguite 12 misure cautelari: sette arresti e cinque obblighi o divieti di dimora. Secondo gli investigatori, i braccianti venivano reclutati all’estero con false promesse di lavoro regolare e poi impiegati nei campi in condizioni definite di “moderna schiavitù”. Coinvolte le province di Potenza, Matera, Salerno, Piacenza e Lecco.

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