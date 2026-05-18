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Napoli, 2 donne trovate morte in cantiere: ipotesi omicidio

Cronaca

Due donne sono state trovate morte in un cantiere edile a Pollena Trocchia, nel Napoletano. Nell’ambito delle indagini sul possibile duplice omicidio, i carabinieri hanno individuato e interrogato a lungo un uomo che potrebbe essere sottoposto a fermo.

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