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Schermitori assolti, ragazza che denunciò: "Non mi fermerò"

Cronaca

Dopo l'assoluzione a Siena dei due schermitori accusati di violenza sessuale di gruppo, la presunta vittima ha promesso in lacrime di non fermarsi. "Non ci posso credere che le cose siano andate così, ma andrò fino in fondo, lotterò per avere giustizia", ha detto la sciabolatrice messicana mostrandosi per la prima volta in viso. "Sono qua per tutte quelle che hanno sofferto una cosa del genere e prometto che le cose non finiranno così", ha aggiunto.

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