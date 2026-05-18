Milano, corteo per sciopero generale contro guerra e riarmo

Centinaia di persone in corteo a Milano per lo sciopero generale Usb contro guerra e riarmo. La manifestazione, da piazzale Loreto a piazza della Scala, si è svolta in solidarietà alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, con slogan contro Israele e il governo Meloni.
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