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Milano, corteo per sciopero generale contro guerra e riarmo

Cronaca

Centinaia di persone in corteo a Milano per lo sciopero generale Usb contro guerra e riarmo. La manifestazione, da piazzale Loreto a piazza della Scala, si è svolta in solidarietà alla Global Sumud Flotilla diretta a Gaza, con slogan contro Israele e il governo Meloni.

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