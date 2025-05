Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 maggio: la rassegna stampa

Al via oggi il Conclave per l’elezione del 267esimo Papa: la prima fumata è attesa alle 19. In Germania, Merz è stato eletto cancelliere al secondo scrutinio e oggi sarà a Parigi da Macron. Intanto Trump ha annunciato la tregua tra Houthi e Usa. I ribelli filoiraniani hanno confermato che proseguiranno le “operazioni a sostegno di Gaza”. Questi alcuni dei principali temi presenti sulle prime pagine dei quotidiani, oggi in edicola