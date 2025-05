Le prime pagine dei quotidiani di oggi 6 maggio: la rassegna stampa

Gli ultimi sviluppi della guerra in Medio Oriente, con la dichiarazione dell'invasione di Gaza da parte di Israele, l'inizio del Conclave, previsto per domani, per eleggere il nuovo Papa, il ritorno in campo di Sinner a Roma e la semifinale di ritorno di Champions League tra Inter e Barcellona. Questi alcuni dei temi che maggiormente trovano spazio oggi, sulle prime pagine dei quotidiani in edicola