X Factor 2024, The Foolz eliminati e LOWRAH batte Danielle. FOTO

18/25 Foto di Virginia Bettoja

Dopo aver spaziato negli ambiti musicali, Mimì è arrivata dove non l'avevamo mai vista: La sera dei miracoli di Lucio Dalla. Esperimento in italiano riuscito. "Non so che dire, sono estasiato", ha detto Jake. "Questo pezzo è un capolavoro e tu sei stata all'altezza. Sei splendente nella tua grazia", ha aggiunto Paola. "È la tua esibizione più bella da quando sei arrivata", ha fatto eco Achille Lauro. "Aveva bisogno di conoscere la parte più emozionante di sé per superare la tensione", ha spiegato il suo giudice Manuel Agnelli. "Magnifica, emozionante, imbattibile"

I PUNKCAKE vestiti da spermatozoi suonano all'Hell Factor. VIDEO