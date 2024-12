Unghie Natale 2024, 12 idee per la manicure a tema. FOTO

L'estetica del Natale vintage ha conquistato anche il beauty, per questo le manicure più richieste quest'anno sono quelle ispirate ai colori della tradizione.

Via libera al rosso, al verde, al bianco, all'oro e all'argento. Chi vuole farsi notare può aggiungere qualche decorazione sulle vernici scintillanti, purché siano dipinte a mano e ricordino i motivi natalizi dell'infanzia.

Ecco una carrellata di sugerimenti per manicure gioiose e festive selezionati dai social



A cura di Vittoria Romagnuolo