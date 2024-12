15/18 Teezenis, courtesy del brand

Un Natale... in piagiama - Perché no? Per chi vuole trascorrere le feste a casa, in un'atmosfera rilassata e intima. L'outfit perfetto è il pigiama, coordinato per lui e per lei. Per i grandi e i piccoli di casa. In foto le proposte di Tezenis con i tradizionali pantaloni tartan