Emily Ratajkowski è la nuova brand ambassador di Intimissimi

La scelta della top model, attrice e influencer è espressione della volontà del brand di legarsi con donne forti, espressione della femminilità contemporanea, che vogliono valorizzarsi ritrovando la propria individualità attraverso la lingerie



Emily Ratajkowski è entrata ufficialmente a far parte della squadra di ambassador di Intimissimi, lo ha annunciato il brand diffondendo le immagini, foto e video, della prima campagna pubblicitaria che dà il benvenuto alla top model statunitense nel mondo della lingerie elegante e sofisticata Made in Italy realizzata dall'azienda veronese.

Ratajkowski, volto amatissimo delle passerelle famosa per il suo attivismo per le donne di oggi, è una scelta significativa per il marchio che ha deciso di farsi rappresentare da una donna forte capace di interpretare la lingerie come mezzo per aumentare il proprio potere.

La lingerie, strumento delle donne potenti Fascino, carisma e una silhouette iconica. Emily Ratajkowski non è solo una delle donne più belle del pianeta, è anche una delle più ascoltate dalla platea dei social che l'ha eletta da tempo a influencer a tutto tondo.

Forte del suo seguito legato agli anni spesi a lavorare nella moda e nel cinema, la trentatreenne spinge ogni giorno le donne a diventare sempre più forti, più autorevoli e più indipendenti in un mondo che le vuole ancora troppo legate a schemi tradizionali.

Lei, che non ha mai avuto paura di scoprire il suo corpo mostrandosi spesso in pose audaci o con bikini succinti fuori stagione, adesso si fa portavoce di un marchio di lingerie rafforzando il senso di quest'ultima nel guardaroba femminile.

La lingerie è mezzo di seduzione ma anche un potentissimo strumento di affermazione di sé che le donne possono indossare per sentirsi certamente più belle ma anche più forti.

Nella sua prima campagna pubblicitaria la top model statunitense posa in un contesto essenziale. C'è solo lei con i suoi capi di intimo scuri (della collezione Autunno/Inverno 2024 del brand) a occupare la scena. leggi anche Emily Ratajkowski, due anelli di divorzio dall'anello di fidanzamento

Intimissimi alla conquista delle donne americane

Matteo Veronesi, Brand Leader di Intimissimi, ha dato il benvenuto ad Emily Ratajkowski sottolineando quanto la sua personalità e il suo senso della femminilità si sposino con i valori in cui crede il brand.

Oltre a portare nel marchio la sua “energia moderna e forte”, la nuova ambassador sarà in grado di dare visibilità anche negli States alla lingerie italiana, connubio di qualità, manifattura raffinata e design.

Anche negli Stati Uniti si assiste a un aumento della domanda di lingerie di alta qualità ed Intimissimi è pronto a conquistare la platea statunitense con le sue proposte di intimo, nightwear e loungewear.

“Emrata”, entusiasta del nuovo incarico ha dichiarato: “Intimissimi celebra le donne e la femminilità, e sono felice di contribuire a far conoscere questo marchio iconico a più donne negli Stati Uniti. Credo profondamente nel potere della lingerie di farti sentire sicura e forte, e Intimissimi lo fa in modo straordinario”. leggi anche Moda, Emily Ratajkowski star della campagna di Marella

