Emily Ratajkowski, anelli di divorzio dal suo anello di fidanzamento

Il processo di guarigione sentimentale e riscatto personale della top model passa per due nuovi gioielli dal valore speciale, creati a partire dall'anello di fidanzamento donatole dall'ex marito. La coppia di anelli con diamanti potrebbe dare il via a un nuovo trend: quello dei gioielli che rappresentano un nuovo inizio

Emily Ratajkowski è una donna forte e bellissima indicata da molte altre donne occidentali come una delle femministe più influenti della sua generazione.

Volto di spicco della moda mondiale, la trentaduenne usa la sua visibilità per lanciare messaggi potenti attraverso i quali invita le donne a conquistarsi la libertà e il proprio posto in prima fila nel mondo.

L'ultima trovata della top model, che parla ai suoi follower partendo il più delle volte dagli spunti della sua storia personale, ha a che fare con due anelli con diamanti apparsi recentemente su Instagram e descritti come “anelli di divorzio”.

I fan più accaniti della star hanno intuito subito cosa c'è dietro alle foto e alla ironica quanto divertente descrizione. I preziosi non sono del tutto nuovi ma sono il risultato di una rielaborazione artigianale dell'anello di fidanzamento ricevuto dalla modella dal suo ex marito Sebastian Bear-McClard.

Da quando la coppia ha divorziato il gioiello non ha naturalmente più ragione di esistere. Valeva la pena, dunque, dargli una nuova vita.

La trasformazione dell'anello di fidanzamento Emily Ratajkowski sembra essersi ripresa alla grande dal divorzio dal produttore cinematografico con cui è stata sposata per quattro anni, un matrimonio che ha avuto fine nell'autunno del 2022 e dal quale è nato il suo unico figlio Sylvester Apollo.

Come spesso accade, la rinascita passa anche per gesti simbolici e, nel caso della modella, per la messa a nuovo di un gioiello che le stava stretto.

Così, l'anello di fidanzamento in oro e diamanti che aveva ricevuto all'epoca del suo matrimonio con Sebastian Bear-McClard si è trasformato in una coppia di anelli da indossare insieme o uno alla volta.

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma, è il caso di dire, una legge della chimica che vale certamente nel campo della gioielleria dove ogni gioiello, moderno o antico, può diventare altro.

Emily Ratajkowski ha restituito il gioiello alla sua realizzatrice, l'amica Alison Chemla Cherit fondatrice del marchio Alison Lou, che ha smontato il gioiello che era stato realizzato con due pietre, una variante del classico anello toi et moi, per creare due fasce d'oro con pietra, una col diamante taglio principessa da due carati, l'altro col diamante a forma di pera da tre carati. Il secondo è diventato un sofisticato gioiello da mignolo, come prova la modella nei suoi selfie per Instagram, luogo virtuale dove i fan approvano il gesto coraggioso della loro beniamina, sempre più lontana da un matrimonio che l'ha fatta soffrire. leggi anche Emily Ratajkowski su Instagram: "Divorziare a trent'anni è chic" VIDEO

Il trend dei gioielli della rinascita Gli anelli di divorzio, nati per caso da una richiesta personale di Emily Ratajkowski alla sua gioielliera di fiducia, stanno già diventando oggetti in grado di solleticare la fantasia di molti, specie di quelli che accarezzano l'idea di riscattare un'unione infelice o una storia d'amore da dimenticare.

Così come fece tendenza l'anello di fidanzamento che “Emrata” ricevette dall'uomo che era da poco diventato suo marito (cosa curiosa, l'anello simbolico arrivò dopo il sì in municipio), allo stesso modo i due anelli di divorzio potrebbero essere i primi di un trend ora appena agli inizi.

Del resto, che Ratajkowski sia una trendsetter nata è cosa risaputa come è noto che sia una estimatrice dei gioielli fatti a mano (anche le sue fedi nuziali furono forgiate artigianalmente partendo da un'oncia d'oro acquistata alla vigilia del matrimonio).

In ogni caso, pare che liberarsi di un vecchio pegno d'amore dandolo via o, semplicemente, vendendolo non sia più chic, lo aveva insegnato agli spettatori del piccolo schermo già parecchi anni fa Charlotte York in Sex and the City nell'episodio in cui si recava da Tiffany per vendere il prezioso solitario regalatole dall'ex consorte. Come andò a finire? La romantica Charlotte inorridì all'idea di vedere il suo anello trasformato in un altro gioiello e finì col tornarsene a casa col solitario, piena di amari ricordi. leggi anche Victoria Beckham ha collezionato 15 anelli di fidanzamento in 24 anni

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emily Ratajkowski (@emrata)