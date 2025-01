The Fall of Diddy, arriva la docuserie sulle accuse a Puff Daddy

Il produttore di “Quiet on Set” affronta le accuse contro il cosiddetto Diddy in una nuova docuserie, di cui nelle scorse ore è uscito il video che anticipa cosa vedremo. Mentre il destino legale di Sean "Diddy" Combs rimane incerto, alcune delle sue accusatrici si fanno avanti in questa nuova produzione per raccontare nei dettagli i presunti abusi e violenze

Si intitola The Fall of Diddy ed è una docuserie in arrivo che si concentra sulle accuse a Puff Daddy.

Il produttore di Quiet on Set affronta le accuse contro il cosiddetto Diddy in una nuova docuserie, di cui nelle scorse ore è uscito il trailer ufficiale (che potete guardare nella clip in alto, posta in testa a questo articolo).

Mentre il destino legale di Sean "Diddy" Combs rimane incerto, alcune delle sue accusatrici si fanno avanti in questa nuova produzione per raccontare nei dettagli i presunti abusi e violenze.

Investigation Discovery ha pubblicato giovedì il trailer di The Fall of Diddy, serie documentaristica in quattro episodi, prodotta da Maxine Productions (dietro il successo della sopracitata Quiet on Set) e Rolling Stone Films.

The Fall of Diddy offrirà testimonianze esclusive mai ascoltate prima e materiali d'archivio inediti, approfondendo le inquietanti accuse di comportamento violento e attività illegali recentemente mosse contro Combs.

Sarà trasmessa in due parti il 27 e 28 gennaio 2025 alle 21 su Investigation Discovery, e gli episodi saranno disponibili anche in streaming su Max (questo per quanto riguarda gli Stati Uniti. Per adesso non si sa ancora quando e dove la docu serie approderà in Italia).

