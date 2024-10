7/19 ©Getty

La faida si concluderà con le morti di Tupac Shakur nel settembre del 1996 e di Notorius B.I.G. nel marzo del 1997, ufficialmente per ragioni estranee alla rivalità ma che in buona parte rimangono circondate da un alone di mistero (con una teoria mai confermata che vorrebbe Combs mandante dell'omicidio di Tupac). Dopo la morte dell'amico Puff Daddy pubblica No Way Out, il suo primo disco da rapper, e il singolo I'll Be Missing You con Faith Evans, vedova di Notorius. Il disco è un successo commerciale assoluto e Puff Daddy conquista due Grammy Awards

East Coast vs West Coast: storia della rivalità nell'hip hop