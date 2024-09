Arresto Sean Diddy Combs, Puff Daddy resta in carcere: negata cauzione

Negata la libertà su cauzione a Sean “Diddy” Combs, che martedì 16 settembre è stato arrestato con le accuse di traffico di esseri umani a scopo sessuale e racket. Secondo gli atti di accusa, tra il 2009 e il 2024 il rapper e produttore discografico, che ora si è dichiarato non colpevole, avrebbe guidato un’organizzazione criminale che avrebbe organizzato orge di più giorni chiamate “freak-offs”, dove diverse donne sarebbero state costrette a fare sesso con professionisti in incontri anche registrati in video. Inoltre, come riporta Variety, alle donne sarebbero state somministrate ketamina e altre droghe, e tutti avrebbero avuto bisogno di liquidi in endovena per riprendersi dagli estenuanti incontri. Per decenni, “l’imputato ha abusato, minacciato e costretto donne e altre persone intorno a lui a soddisfare i suoi desideri sessuali, a proteggere la sua reputazione e a nascondere la sua condotta”, si legge nell’accusa, che elenca tra i presunti crimini “tratta di esseri umani a scopo sessuale, lavoro forzato, rapimento, incendio doloso, corruzione e ostruzione alla giustizia”. I legali di Puff Daddy hanno tentato senza successo di far uscire il rapper di prigione chiedendo la detenzione domiciliare, restrizioni di viaggio e una cauzione di 50 milioni di dollari garantita sulla base della sua casa a Miami. Tuttavia, come riporta il Guardian, secondo i pubblici ministeri Combs “ha il denaro, il personale e gli strumenti” per fuggire senza essere localizzato e la sua “disposizione alla violenza non può essere ragionevolmente impedita attraverso il rilascio su cauzione”. Marc Agnifilo, avvocato del rapper, ha replicato che “il signor Combs è un combattente. Lotterà fino alla fine. È innocente”, e ha annunciato che presenterà ricorso contro la decisione sulla cauzione. Agnifilo ha aggiunto che il suo assistito sta ricevendo “cure e terapia” a New York e che la detenzione gli impedirebbe di ricevere “l’aiuto di cui ha bisogno”. Gli avvocati hanno anche sostenuto che i “freak-offs” sarebbero stati pienamente consensuali, e che pertanto Combs non avrebbe commesso alcun traffico sessuale, dal momento che “tutti volevano essere lì”. Se venisse condannato, Puff Daddy rischierebbe una pena minima di 15 anni di carcere e potrebbe anche affrontare l’ergastolo.