Puff Daddy, Cassie rompe il silenzio dopo il video dell'aggressione

Il post

Nel post pubblicato sulla pagina Instagram ufficiale di Cassie Ventura si legge: “Grazie per tutto l’amore e il supporto da parte della mia famiglia, degli amici, degli sconosciuti e di quelli che non ho ancora incontrato. Questa ondata di amore ha creato uno spazio in cui la me più giovane si può sentire finalmente al sicuro, ma questo è solo l’inizio. Il problema è la violenza domestica. Mi ha fatta a pezzi, rendendomi una persona che mai avrei pensato di diventare. Con tanto duro lavoro, oggi sto meglio, ma dovrò sempre riprendermi dal mio passato”. La cantante e attrice, sempre nello stesso testo, lancia un appello chiedendo che le persone in situazioni di difficoltà e di pericolo non vengano lasciate sole: “Grazie a chi si è preso il tempo per considerare questo fatto seriamente. La mia unica richiesta è che tutti aprano i propri cuori per credere alle vittime fin dalla prima volta. Serve molto coraggio per portare fuori la verità in un momento in cui si è senza potere. Tendo la mano a chi ancora sta vivendo nella paura. State vicini alle persone, non tagliatele fuori. Nessuno dovrebbe portarsi questo peso da solo. Il viaggio per stare meglio non finisce mai, ma questo supporto significa tantissimo per me. Grazie”.