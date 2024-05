Puff Daddy ammette aggressione dell'ex compagna Cassie nel 2016. VIDEO

Il rapper ha pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram un reel di scuse: "Ero incasinato, ho toccato il fondo, ma non cerco scuse. Il mio comportamento in quel video è imperdonabile". Il cantante era stato denunciato, a novembre dello scorso anno, dalla ex ragazza con l'accusa di violenze e ripetuti abusi fisici. La causa si era risolta in un accordo riservato tra le parti

In un video ripreso dalle telecamere dell'InterContinental Hotel a Century City di Los Angeles che risale al 2016, ma è stato fatto circolare nei giorni scorsi dai principali siti di informazione mondiale, il rapper americano Puff Daddy (Sean Love Combs all’anagrafe) picchiava, prendeva a calci e trascinava la sua ex ragazza Casandra Ventura, nota come Cassie. Il 19 maggio, tramite un reel sulla sua pagina ufficiale di Instagram, il cantante ha chiesto scusa spiegando: “Ho toccato il fondo, il mio comportamento in quel video è imperdonabile”.

Il reel Il rapper americano Puff Daddy in un reel, della durata di circa 1 minuto e 10 pubblicato sulla sua pagina ufficiale di Instagram, ha provato a scusarsi per il comportamento inaccettabile che aveva tenuto nei confronti della sua ex ragazza Cassie: “È così difficile riflettere sui momenti più bui della propria vita, ma a volte bisogna farlo. Ero incasinato, ho toccato il fondo, ma non cerco scuse. Il mio comportamento in quel video è imperdonabile. Mi assumo la piena responsabilità delle mie azioni in quel video. Ero disgustato allora quando l'ho fatto. Sono disgustato anche ora. Sono andato a cercare l’aiuto di un professionista. Sono andato in terapia e in riabilitazione. Ho dovuto chiedere a Dio la sua misericordia e la sua grazia. Mi dispiace tanto. Ma mi impegno a essere un uomo migliore ogni giorno. Non sto chiedendo perdono. Mi dispiace davvero”. vedi anche Puff Daddy, spunta un video in cui il rapper picchia la ex fidanzata