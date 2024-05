Puff Daddy, spunta un video in cui il rapper picchia la ex fidanzata

In un filmato pubblicato in esclusiva dalla Cnn, risalente al 5 marzo 2016, si vede il rapper che afferra la donna per la nuca, la scaraventa a terra, la prende più volte a calci e la trascina tenendola per il cappuccio della felpa mentre lei è ancora sul pavimento. La donna a novembre aveva denunciato l’ex compagno accusandolo di violenze e ripetuti abusi fisici e di altro tipo ascolta articolo

Risale al 5 marzo 2016 il video, pubblicato in esclusiva dalla Cnn, in cui si vede il rapper Puff Daddy spingere a terra e prendere a calci la sua ex fidanzata, Cassie Ventura. La cantante e attrice a novembre aveva intentato una causa federale contro l’ex compagno - con cui ha avuto una relazione dal 2007 al 2018 - accusandolo di violenze e ripetuti abusi fisici e di altro tipo, risoltasi con un accordo riservato fra lei e Sean "Diddy" Combs, il quale ha sempre respinto tutte le accuse. L'avvocato di Cassie Ventura, Douglas H. Wigdor, ha detto alla Cnn: "Il video non ha fatto altro che confermare ulteriormente il comportamento inquietante e predatorio del signor Combs. Le parole non possono esprimere il coraggio e la forza d’animo che la signora Ventura ha dimostrato nel farsi avanti per portare alla luce tutto ciò".

Il video Secondo quanto riporta la Cnn, il video sarebbe un filmato di sorveglianza dell’InterContinental Hotel a Century City, Los Angeles, un albergo che oggi è chiuso. Nelle immagini si vede Cassie Ventura uscire da una stanza con una borsa da viaggio in mano e dirigersi verso gli ascensori. Poco dopo nel corridoio compare Puff Daddy che corre nella direzione appena percorsa dalla donna, la raggiunge, la afferra per la nuca e la scaraventa a terra. Il rapper si gira per prenderla a calci, recupera la valigia dal pavimento e di nuovo prende a calci Ventura che è ancora stesa sul pavimento. La afferra per il cappuccio della felpa e la trascina per qualche secondo verso la stanza, poi se ne va. Cassie Ventura si alza lentamente e prende un telefono che si trova sul muro del corridoio. In una ripresa che inquadra uno specchio si vede ancora Combs che sembra spingere l’allora fidanzata per poi sedersi su una sedia e scagliare un oggetto verso di lei. leggi anche Puff Daddy, avvocato dopo controlli nelle proprietà: "Caccia streghe"

La denuncia di Cassie Ventura Come riporta la Cnn, la denuncia presentata da Cassie Ventura a novembre parlava di una lite avvenuta "intorno al marzo 2016" durante la quale Combs era "estremamente ubriaco e ha dato un pugno in faccia alla signora Ventura, procurandole un occhio nero". La donna a quel punto ha cercato di lasciare la camera ma lui si è svegliato e "l'ha seguita nel corridoio dell'hotel mentre le urlava contro - si legge - L'ha afferrata, poi ha preso dei vasi di vetro nel corridoio e glieli ha lanciati, facendo schiantare i vetri intorno a loro mentre lei correva verso l'ascensore per scappare". Secondo quanto riportato nella denuncia, a quel punto la donna ha preso un taxi per andare al suo appartamento ma poi "dopo aver realizzato che la sua fuga avrebbe fatto arrabbiare ancora di più il signor Combs, e completamente bloccata nel suo circolo vizioso di abusi, la signora Ventura è tornata in hotel con l'intenzione di scusarsi per essere scappata dal suo aggressore". "Quando è tornata - si legge - il personale di sicurezza dell'hotel l'ha esortata a risalire su un taxi e andare al suo appartamento, facendole capire di aver visto il filmato di sicurezza che mostrava il signor Combs che picchiava la signora Ventura e le lanciava i vasi di vetro nel corridoio dell'hotel". Nella denuncia, riporta la Cnn, si sostiene inoltre che il rapper avrebbe pagato 50mila dollari all’albergo per il video ripreso dalle telecamere. La causa si è chiusa con un accordo, con l’avvocato di Puff Daddy che ha dichiarato: "La decisione di risolvere una causa, soprattutto nel 2023, non è in alcun modo un’ammissione di illecito. La decisione di Combs di risolvere la causa non compromette in alcun modo il suo netto rifiuto delle affermazioni. È felice che siano arrivati ​​ad un accordo reciproco e augura il meglio alla signora Ventura". leggi anche Puff Daddy, quinta accusa di molestie sessuali in quattro mesi