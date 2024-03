Puff Daddy, avvocato dopo controlli nelle proprietà: "Caccia streghe"

“Una caccia alle streghe”. Aaron Dyer, avvocato di Sean Combs, il rapper, produttore e imprenditore noto come Puff Daddy, ha condannato il blitz che gli agenti federali hanno eseguito lunedì 25 marzo nelle proprietà del suo cliente a Miami e a Los Angeles. Le perquisizioni rientravano nell’ambito di un’indagine per il presunto traffico sessuale che sarebbe stato commesso dall’impresario dell’hip hop, ora alle prese con almeno quattro cause legali intentate da persone che sostengono di aver subito da lui abusi sessuali. “Non c’è nessuna scusa per l’eccessiva dimostrazione di forza e di ostilità mostrata dalle autorità”, ha scritto la difesa in un comunicato. “Questa imboscata senza precedenti porta ad una fretta prematura verso il giudizio del signor Combs e non è niente più che una caccia alle streghe basata su accuse infondate mosse in cause civili. Non è stata accertata alcuna responsabilità penale o civile per nessuna di queste accuse. Il signor Combs è innocente e continuerà a lottare ogni singolo giorno per riabilitare il suo nome”.